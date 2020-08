I caprioli del cimitero sono (per il momento) salvi (Di giovedì 27 agosto 2020) La Fondazione Franz Weber sta cercando alternative con le parti in causa all'abbattimento degli animali Leggi su media.tio.ch

BASILEA - La Fondazione Franz Weber ha sospeso il ricorso contro il discusso abbattimento di caprioli nel cimitero basilese di Hörnli. L'organizzazione intende elaborare una soluzione consensuale insi ...

Il VIDEO di 'Nessun dorma' Musica e parole alle prime luci dell’alba di Gerre de' Caprioli -CREMONA-

Nessun dorma’ è una celebre romanza per tenore della Turandot di Giacomo Puccini, ma da domenica scorsa è anche l’opera che ha dato il nome all’evento tenutosi a Gerre de’ Caprioli all’alba della penu ...

