I Can See Your Voice, Fox America punta su un nuovo mystery game dopo Il Cantante Mascherato (Video) (Di giovedì 27 agosto 2020) L'erede de Il Cantante Mascherato esiste già? Fox America ci vuole credere, e grazie al successo ottenuto dal mistery game show che ha conquistato il mondo (e che è arrivato anche in Italia, su Raiuno, con una seconda stagione prevista per il prossimo inverno) ha deciso di rilanciare con un altro format coreano che in questi anni si sta facendo conoscere sempre di più.Il suo nome I Can See Your Voice ("Riesco a vedere la tua voce"), game show su cui il network Americano ha deciso di puntare già a partire dalla prossima stagione, annunciandone la messa in onda dal 23 settembre 2020, nella stessa serata, appunto, di The Masked Singer, del cui traino -è questa l'idea del network- dovrebbe beneficiare. I ... Leggi su blogo

