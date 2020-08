Hudson & Rex: trama e anticipazioni episodi stasera 27 agosto 2020 (Di giovedì 27 agosto 2020) In questo periodo così difficile per il nostro Paese, duramente colpito dal Coronavirus, guardare una fiction appassionante come Hudson & Rex potrebbe essere un’ottima alternativa per distrarsi e trascorrere del tempo piacevole, comodamente seduti sul proprio divano di casa. La serie televisiva canadese, in onda stasera 27 agosto 2020 dalle 21:20 su Rai 3, approda ad un nuovo appuntamento con una coppia di episodi che sembra avere tutte le carte in regola per conquistare il pubblico.Segui Termometro Politico su Google News Prosegue quindi il percorso narrativo del telefilm che vede come protagonisti il coraggioso poliziotto Charlie e il suo fedele collega a quattro zampe, entrambi pronti a mettere in pericolo la propria vita pur di aiutare i più deboli e ... Leggi su termometropolitico

