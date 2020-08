«Harry e Meghan. Libertà», in esclusiva un estratto dalla biografia sui Sussex (Di giovedì 27 agosto 2020) Londra cominciava a profumare di casa. Spesso, di sera, Meghan e Harry si rannicchiavano nel salotto modesto, fa­cendo maratone di serie televisive (le loro preferite erano Il Trono di Spade e Breaking Bad). Avevano anche gli stessi gusti in fatto di film. Entrambi fan della Disney, amavano guardare pellicole come Oceania e Il re leone. E grazie all’im­minente stagione degli Oscar negli Stati Uniti, Meghan era in possesso di una pila di screener inviati a elettori e membri del SAG-AFTRA, il sindacato americano degli attori. Poiché faceva parte dell’organizzazione, poterono vedere i migliori film dell’anno comodamente a casa loro. Leggi su vanityfair

convenzionali : “Harry e Meghan – Libertà” - ermycine : “Harry e Meghan – Libertà” - gab_ott : “Harry e Meghan – Libertà” - flamanc24 : RT @dreaminhogvarts: La sigla di Suits che cambia dopo 7 stagioni perché Mike non c'è più, niente più Harvey e Mike, niente più Batman e Ro… - Lux_Clarissima : Meghan Markle, la gaffe sulla regina Elisabetta che imbarazza Harry d’Inghilterra… Guarda il video… -