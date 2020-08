Halo Infinite rinviato e 343 Industries richiama un ex veterano che ha già lavorato ai primi 3 giochi della serie (Di giovedì 27 agosto 2020) L'ex veterano di Bungie e Halo Joseph Staten è stato nominato campaign project lead per il prossimo Halo Infinite.Staten ha lavorato in Bungie come director of cinematics sui tre giochi originali di Halo, Halo: Combat Evolved, Halo 2 e Halo 3. Dopo lo sviluppo difficoltoso e il recente rinvio di Halo Infinite, Microsoft e 343 Industries hanno ora richiamato Staten per aiutarli a terminare e migliorare il gioco.A seguito di un report iniziale di Bloomberg, Staten ha annunciato il suo ritorno al franchise di Halo tramite Twitter.Leggi altro... Leggi su eurogamer

IGNitalia : Il veterano di Halo assumerà il ruolo di Project Lead per quanto riguarda la campagna dello shooter, con l'obiettiv… - DarioConti1984 : Halo Infinite, cambio ai vertici di 343 Industries dopo il posticipo - infoitscienza : Halo Infinite: rivoluzione al vertice del team di sviluppo, torna Joseph Staten - Console_Tribe : Rinforzi per Halo Infinite: collaborazione con Certain Affinity e torna un veterano in 343 - - HDblog : Halo Infinite, cambio ai vertici di 343 Industries dopo il posticipo -