"Ha lasciato il segno anche a me". Il deputato grillino ha il coronavirus: indovinate dov'e stato in vacanza? (Di giovedì 27 agosto 2020) Il deputato romano del M5s Stefano Vignaroli è risultato positivo al coronavirus. Ad annunciarlo lo stesso onorevole, non senza ironie: "La Costa Smeralda ha lasciato il segno anche a me. Sono in quarantena da diversi giorni ormai e ho fatto bene a esser sospettoso pur non avendo avuto inizialmente dei sintomi". La positività del grillino sembra quasi un contrappasso per il Movimento e il centrosinistra, che in questi giorni stanno criticando a spron battuto Flavio Briatore e i vip protagonisti della "movida selvaggia" tra Porto Cervo e Porto Rotondo. Delle due, l'una: o Vignaroli non è stato ligio ai dettami del suo stesso governo e dei tecnici che lo consigliano, oppure la triste verità è che al di là ... Leggi su liberoquotidiano

