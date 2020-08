Guida Tv Venerdì 28 agosto (Di giovedì 27 agosto 2020) Guida Tv Venerdì 28 agosto Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? La Guida Tv Venerdì 28 agosto Rai 1ore 20:30 Techetechetèore 21:25 Tutti in piediJocelyn, imprenditore di successo, è un instancabile viveur, bugiardo incorreggibile, costantemente alla ricerca di nuove conquiste femminili. Per ottenere il favore della bella Julie, terapista per disabili, finge di essere costretto sulla sedia a rotelle. Ma la sua “preda” ha una sorella davvero paraplegica, così li fa conoscere e le cose non saranno più come prima per Jocelyn ore 23:25 Passaggio a Nord Ovest Il palazzo reale di Hampton Court Rai 2 ore 21:05 Tg2 Post ore 21:20 Mai fidarsi del mio vicinoQuando Katie finisce agli arresti domiciliari per la sua condotta sbagliata a scuola, conosce e ... Leggi su dituttounpop

markkno68939488 : RT @CretellaRoberta: Caso Blake: lo sport in America si ferma contro il razzismo: L'Nba guida la rivolta: torneranno in campo da venerdì .O… - CretellaRoberta : Caso Blake: lo sport in America si ferma contro il razzismo: L'Nba guida la rivolta: torneranno in campo da venerdì… - FotoEliteParma : #FotoElite WORKSHOP DI PAESAGGIO NOTTURNO E ASTROFOTOGRAFIA (€ 40.00) con PIERLUIGI GIACOBAZZI, astrofotografo, div… - DoveSiVaQuestaS : L'evento più suggestivo dell'estate, una visita guidata notturna per scoprire la storia e i segreti del monumento s… - MGiuliaVoltini : RT @MuseoBaVa: Ma non solo: ai primi cinque #bambini che ci verranno a trovare domani, in omaggio il kit anti-Covid per la fase 2: una guid… -

Ultime Notizie dalla rete : Guida Venerdì Decreto Rilancio, la guida cartacea in 4 pagine venerdì sul Corriere. Tutte le misure su famiglie, imprese,... Corriere della Sera