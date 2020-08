Guida lo scooter ubriaco fradicio: 'Se chiudete un occhio vi do 1.000 euro' (Di giovedì 27 agosto 2020) Un sirmionese classe 1972 è finito nei guai, dopo essere stato fermato a Desenzano per un controllo della velocità. L'uomo stava viaggiando in scooter a 94 km/h in pieno centro abitato, dove il limite ... Leggi su bresciatoday

Ultime Notizie dalla rete : Guida scooter Guida lo scooter ubriaco fradicio: "Se chiudete un occhio vi do 1.000 euro" BresciaToday Incidente in corso Buenos Aires, schianto tra autobus e scooter: uomo di 35 anni gravissimo

Grave incidente giovedì mattina in corso Buenos Aires, pieno centro città. Stando alle primissime informazioni raccolte, verso le 6.45 uno scooter e un pullman - uno shuttle Terravision che dalla staz ...

