Guerra in casa Spears, la sorella di Britney vuole il controllo del patrimonio (Di giovedì 27 agosto 2020) È Guerra in casa Spears per il controllo del patrimonio di Britney, la cantante che nei primi anni 2000 ha venduto oltre 50 milioni di dischi. Pochi giorni fa infatti la sorella più giovane di Britney, Jamie Lynn, avebbe richiesto ufficialmente di gestire il patrimonio della sorella, dal 2008 sotto tutela finanziara a causa delle difficili condizioni di salute mentale della cantante. LEGGI ANCHE > Britney Spears rompe il silenzio e dice la verità sul rehab Padre contro la sorella, Guerra in casa Spears Jamie Lynn gestisce dal 2018 il patrimono immobiliare della sorella ... Leggi su giornalettismo

giornalettismo : Guerra in casa Spears, la sorella e il padre di Britney si contendono la gestione del patrimonio #BritneySpears… - blueberrybarley : E tu sei brava a farmi male, a farmi la guerra A dimenticarmi a casa quando sei di fretta - arual812 : RT @trashloger: - Alla fine della guerra riacquistò la sua libertà, ma il trauma non venne mai superato. Ritornata al suo villaggio trovò l… - mariasvn2 : @MediasetTgcom24 Se il COVID. .. implica il restare in casa per tutti nel mondo.., questi migranti restasse nei pro… - hidamaaa : Eee domani parte la guerra su Amazon per trovare elettrodomestici a buon prezzo per la casa nuova pregate per me tu… -

Ultime Notizie dalla rete : Guerra casa Cartucce da guerra davanti la casa di un meccanico: è un avvertimento AgrigentoNotizie Licini, l'essenza del vivere

Monte Vidone? Ma dove mai si trova? Pochi lo sanno. Un piccolo comune italiano di montagna, 410 abitanti, che fa parte della provincia marchigiana di Fermo. Un piccolo gruppo di case in un morbido pae ...

Minacciata di denuncia, Federico Fashion Style in guerra con Deianira Marzano per Covid in Sardegna

Lo ha comunicato al suo milione di follower con un post (“Sono a casa in assoluto isolamento ho la febbre e ho dei sintomi stranissimi!”) e… Leggi ...

Monte Vidone? Ma dove mai si trova? Pochi lo sanno. Un piccolo comune italiano di montagna, 410 abitanti, che fa parte della provincia marchigiana di Fermo. Un piccolo gruppo di case in un morbido pae ...Lo ha comunicato al suo milione di follower con un post (“Sono a casa in assoluto isolamento ho la febbre e ho dei sintomi stranissimi!”) e… Leggi ...