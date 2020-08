Grotte di Pertosa-Auletta, il fascino della roccia (Di giovedì 27 agosto 2020) Nei pressi dei Monti Alburni, all'interno del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni , c'è una destinazione affascinante che permette di immergersi nella natura e scoprirne alcune delle ... Leggi su corrieredellosport

pol_santamaria : Abbiamo visitato uno dei geositi più importanti al mondo ?? Le Grotte di pertosa sono uno spettacolo della natura… - fulviagr : @GenCar5 @repubblica ho visitato la Certosa di Padula nel 1980 insieme alle grotte di Pertosa. È un pacchetto offer… - InfoCilentoWeb : Dalle grotte di #Pertosa - #Auletta al Monastero: un progetto per migliorare i collegamenti turistici… -

Ultime Notizie dalla rete : Grotte Pertosa

Auto.it

Conosciute anche come Grotte dell’Angelo, sono un paradiso nel sud della Campania, meta ideale per gli amanti della natura più incontaminata Tra le tantissime destinazioni che la Campania è in grado d ...Nei pressi dei Monti Alburni, all’interno del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, c’è una destinazione affascinante che permette di immergersi nella natura e scoprirne alcune delle s ...