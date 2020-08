Grosso TORNADO irrompe in spiaggia in Puglia, feriti. Il VIDEO meteo (Di giovedì 27 agosto 2020) Ormai siamo abituati a vedere certe scene, non è la prima volta che accade in quest’estate. Una tromba d’aria si è generata a ridosso della spiaggia mentre erano presenti numerosi bagnanti. Il fatto è avvenuto sul litorale di Pescoluse, a Marina di Salve, nel basso Salento. I bagnanti, evidentemente poco consci dell’insidia rappresentata dal vortice tornadico, si sono trattenuti fin troppo sulla battigia, esponendosi al pericolo. Cinque persone sono rimaste leggermente ferite a seguito del crollo di alcune torrette, accusando comunque solo lievi contusioni. Solo un uomo di 56 anni, gestore di uno stabilimento che noleggia ombrello, ha riportato una ferita lacero contusa alla testa, colpito da un pezzo di legno divelto dal vento da una torretta. Tutti i feriti hanno avuto necessità di cure ... Leggi su meteogiornale

ilmeteoit : #Meteo #Cronaca #Diretta #Video: #Puglia, #Grosso #Tornado #Ripreso da #Vicino a #Torre #Palli (LE). Le #Immagini - infoitinterno : Puglia: grosso tornado sulla spiaggia di Pescoluse, danni e feriti - InMeteo : NEWS: Puglia: grosso tornado sulla spiaggia di Pescoluse, danni e feriti - Mel_ni3 : RT @ilmeteoit: #Meteo #Cronaca #Diretta #Video: #Puglia, #Grosso #Tornado #Ripreso da #Vicino a #Torre #Palli (LE). Le #Immagini https://t.… - ilmeteoit : #Meteo #Cronaca #Diretta #Video: #Puglia, #Grosso #Tornado #Ripreso da #Vicino a #Torre #Palli (LE). Le #Immagini -

Ultime Notizie dalla rete : Grosso TORNADO Meteo Cronaca Diretta Video: Puglia, Grosso Tornado Ripreso da Vicino a Torre Palli (LE). Le Immagini iL Meteo Meteo Cronaca Diretta Video: Puglia, Grosso Tornado Ripreso da Vicino a Torre Palli (LE). Le Immagini

Un grosso tornado si è formato su una spiaggia in provincia di Lecce; tanta paura per i bagnanti, ma ad ora non si segnalano danni o feriti.

Grosso TORNADO irrompe in spiaggia in Puglia, fuggi fuggi e feriti. Il VIDEO meteo

Ormai siamo abituati a vedere certe scene, non è la prima volta che accade in quest’estate. Una tromba d’aria si è generata a ridosso della spiaggia mentre erano presenti numerosi bagnanti. Il fatto è ...

Un grosso tornado si è formato su una spiaggia in provincia di Lecce; tanta paura per i bagnanti, ma ad ora non si segnalano danni o feriti.Ormai siamo abituati a vedere certe scene, non è la prima volta che accade in quest’estate. Una tromba d’aria si è generata a ridosso della spiaggia mentre erano presenti numerosi bagnanti. Il fatto è ...