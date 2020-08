‘Grey’s Anatomy’, un’amatissima protagonista della serie è diventata mamma per la seconda volta! (Foto) (Di giovedì 27 agosto 2020) Fiocco azzurro per la stella di Grey’s Anatomy, Camilla Luddington, che ha annunciato via Instagram di aver dato alla luce il suo secondogenito, Lucas: “Ho aspettato per un terzo trimestre e mi è sembrato di aspettare un anno, ma finalmente è successo! Io e Matt siamo molto felici di annunciare la nascita del nostro dolce “ragazzo”, meglio conosciuto come il mio piccolo leone che ruggisce!”. Nel messaggio condiviso con tutti i suoi fan Camilla parla, non a caso, di un lungo terzo trimestre. Per l’attrice e il marito, l’attore Matthew Alan con cui è convolata a nozze nell’agosto del 2019 e dal quale ha avuto la sua prima figlia Hayden nel 2017, non è stato semplice vivere gli ultimi mesi di gravidanza in pieno lockdown, e proprio Camilla a People ha raccontato: “La nostra famiglia si è isolata da ... Leggi su isaechia

