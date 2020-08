Grey’s Anatomy 17, uscita slittata ufficialmente al tardo autunno per il medical drama e lo spin-off Station 19 (Di giovedì 27 agosto 2020) Grey's Anatomy 17 non debutterà a settembre a causa dei ritardi nella produzione della nuova stagione. Ora è ufficiale: i nuovi episodi non saranno disponibili su ABC, negli Stati Uniti, prima del tardo autunno, e di conseguenza verso fine anno in Italia su Fox. Ad annunciarlo è la stessa ABC, che nello slot di palinsesto del giovedì tradizionalmente dedicato al medical drama e al suo spin-off ha inserito reality e programmi di intrattenimento non sceneggiati, per sopperire al ritardo nella produzione di Grey's Anatomy 17 e Station 19 4. Giovedì 24 settembre, quando in teoria avrebbe dovuto debuttare Grey's Anatomy 17 subito dopo la première della quarta stagione dello ... Leggi su optimagazine

