"Greta", al Festival di Venezia il docufilm sull'attivista svedese che fa paura ai grandi del mondo (Di giovedì 27 agosto 2020) Greta Thunberg, l'attivista di 17 anni che salverà il Pianeta sfoglia la gallery Lui si chiama Nathan Grossman, è svedese, nato a Stoccolma 30 anni fa, ha iniziato come direttore della fotografia, per diventare poi sceneggiatore e infine regista al debutto. Il docufilm che presenterà al Festival di Venezia riguarda Greta Thunberg e la traversata fatta a Ferragosto di un anno fa sullo yacht da regata Malizia II di proprietà di Pierre Casiraghi, alla volta di New York, palazzo delle Nazioni Unite, via Oceano Atlantico, da ...

