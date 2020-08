“Governatori, sulla scuola non rompete”. Parla il sindaco di Bologna (Di giovedì 27 agosto 2020) “Io le scuole le riaprirò e sa perché? Perché sto lavorando per riaprirle anziché farmi prendere dall’ansia di dichiarare. Le riaprirò perché non cedo all’assillo di dire che ‘va tutto male’ e che ‘mancano le soluzioni’”. Non lo ripete anche il suo presidente, Stefano Bonaccini? “Stefano sta lavoran Leggi su ilfoglio

zazoomblog : Governatori sulla scuola non rompete. Parla il sindaco Bologna Virginio Merola - #Governatori #sulla #scuola… - carusocarmelo : RT @ilfoglio_it: “Per favore, basta con la retorica dei governatori: sono scuse da ciucci. E lo dico anche a Stefano Bonaccini. Si può riap… - ilfoglio_it : “Per favore, basta con la retorica dei governatori: sono scuse da ciucci. E lo dico anche a Stefano Bonaccini. Si p… - KingACMilan : RT @pgmacchi: @francescatotolo Tutti d'accordo sul fatto che l'Italia debba diventare un enirme hot spot, non solo ma questo mette una piet… - maestrodistrada : Pero’ gli piace sentirsi chiamare”governatori ed aumentarsi indenita’e rimborsi (come i parlamentari).Altro che… -

Ultime Notizie dalla rete : “Governatori sulla Nubifragio a Verona, Zaia e la foto della città tornata alla normalità in 24 ore: «Questo è il Veneto» Corriere della Sera