Gossip News: Ignazio Moser fa gli occhi dolci a Diletta Leotta, Brad Pitt ha una nuova fidanzata di 27 anni (Di giovedì 27 agosto 2020) Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News! Questa volta vi parliamo di Ignazio Moser e Diletta Leotta, di Brad Pitt e la sua nuova fiamma, di Emma e le ottime notizie sulle sue condizioni di salute e della programmazione televisiva prevista per questa sera. Ignazio Moser: Questo scooppone arriva da Oggi; sul settimanale si legge che Cecilia non avrebbe preso bene l’interesse mostrato da Moser nei confronti di Diletta Leotta durante una serata. Gatta ci cova? Brad Pitt: Chi pensava che Brad stesse per tornare con Jennifer o Angelina, si ... Leggi su velvetgossip

mtvitalia : L'hashtag #Jungkook vola così in alto su TikTok che ha appena raggiunto un primato ?? #BTS - mtvitalia : Congratulazioni a Katy Perry e Orlando Bloom che hanno accolto la loro bambina ?????? - mtvitalia : È nata Daisy Dove Bloom ????? Dal primo appuntamento all'arrivo della figlia ?? passando per la proposta di matrimoni… - ehgnalas : RT @mtvitalia: L'hashtag #Jungkook vola così in alto su TikTok che ha appena raggiunto un primato ?? #BTS - SIRINE_ARMY1 : RT @mtvitalia: L'hashtag #Jungkook vola così in alto su TikTok che ha appena raggiunto un primato ?? #BTS -

Ultime Notizie dalla rete : Gossip News Emma Marrone Sono uscita definitivamente dalla malattia Gossip News Gossip News: Ignazio Moser fa gli occhi dolci a Diletta Leotta, Brad Pitt ha una nuova fidanzata di 27 anni

Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News! Questa volta vi parliamo di Ignazio Moser e Diletta Leotta, di Brad Pitt e la sua nuova fiamma, di Emma e ...

Keanu Reeves | dall’infanzia travagliata al successo mondiale

Capelli scompigliati, fascino da vendere – tanto da essere stato nominato come uomo più bello del mondo lo scorso febbraio – e look da ‘finto’ trasandato, Robert Pattinson è l’idolo delle fan di tutte ...

Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News! Questa volta vi parliamo di Ignazio Moser e Diletta Leotta, di Brad Pitt e la sua nuova fiamma, di Emma e ...Capelli scompigliati, fascino da vendere – tanto da essere stato nominato come uomo più bello del mondo lo scorso febbraio – e look da ‘finto’ trasandato, Robert Pattinson è l’idolo delle fan di tutte ...