Gli effetti del Coronavirus: malati oncologici non si fanno visitare (Di giovedì 27 agosto 2020) La paura di contrarre il Coronavirus ha indotto diverse persone a sospendere i controlli e i monitoraggi. Si parla di una percentuale tra il 20 e il 30% dei pazienti che si sono chiusi in casa terrorizzati. Il Coronavirus non ha portato solo conseguenze negative sul piano strettamente sanitario. Non ci sono solo le migliaia … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

