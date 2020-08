Giuliana De Sio, sorpresa al rientro dalle vacanze: casa svaligiata dai ladri (Di giovedì 27 agosto 2020) Brutta sorpresa al rientro delle vacanze per l’attrice Giuliana De Sio. I ladri sono entrati in azione e hanno svaligiato l’appartamento sfruttando la sua assenza Foto da Instagram: @GiulianadesioveraQuesto è un anno veramente difficile per Giuliana De Sio. Non bastava aver contratto il Coronavirus a marzo, a mettere i bastoni fra le ruote all’attrice salernitana ci si mettono pure i ladri che hanno messo a soqquadro la sua abitazione. Al rientro dalle vacanze al mare, dove si trovava con amici e famiglia, Giuliana De Sio si è trovata dinnanzi la più brutta delle sorprese: la casa svaligiata dai ... Leggi su chenews

