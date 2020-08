Giuliana De Sio, rapina in casa: la foto (Di giovedì 27 agosto 2020) Ritorno veramente troppo amaro dalle vacanze per Giuliana De Sio. L’attrice, dopo essere stata in ferie, ha fatto ritorno a casa e l’ha trovata svaligiata. Un duro colpo per la De Sio che non si aspettava di certo una brutta sorpresa così. La foto della casa svaligiata L’attrice ha deciso di condividere con i suoi fan quanto le è accaduto e ha condiviso sui social una foto della casa in disordine: “Simpatica rapina nel mio appartamento. Di rientro dal mare“, ha scritto su Facebook. Le immagini mostrano l’appartamento lasciato a soqquadro, tutto quanto in disordine tra il letto e il pavimento. “Al rientro dal mare. Deliziosa sorpresa. casa svaligiata“, scrive ancora la De Sio. I ... Leggi su thesocialpost

Noovyis : (Giuliana De Sio, i ladri fanno irruzione nel suo appartamento: 'Casa svaligiata' (FOTO)) Playhitmusic - - zazoomblog : Giuliana De Sio i ladri fanno irruzione nel suo appartamento: Casa svaligiata (FOTO) - #Giuliana #ladri #fanno… - giornali_it : Giuliana De Sio torna dal mare e trova la casa svaligiata: la foto #27agosto #QuotidianiNazionali… - FQMagazineit : Giuliana De Sio torna dal mare e trova la casa svaligiata: la foto -