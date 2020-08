Giuliana De Sio, i ladri fanno irruzione nel suo appartamento: "Casa svaligiata" (FOTO) (Di giovedì 27 agosto 2020) Anche la Casa di Giuliana De Sio è stata colpita dai ladri al rientro delle vacanze: l'attrice ha condiviso la FOTO dell'appartamento sottosopra e svaligiato. Una brutta sorpresa per Giuliana De Sio dal rientro delle vacanze: alcuni ladri hanno svaligiato Casa sua, alla ricerca di gioielli e beni preziosi nel suo appartamento. Non bastava la brutta esperienza vissuta con il Coronavirus da Giuliana De Sio, il 2020 dell'attrice di Scusate il ritardo prosegue con una rapina in Casa. De Sio ha condiviso una FOTO della stanza da letto messa a soqquadro dai malviventi. Secondo quanto riferito dal quotidiano Il Giornale, l'attrice salernitana è stata vittima di un furto nella sua ... Leggi su movieplayer

