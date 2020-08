Giuliana De Sio, casa svaligiata mentre era al mare (Foto) (Di giovedì 27 agosto 2020) E’ stato un brutto ritorno a casa per Giuliana De Sio che appena ha aperto la porta si deve essere resa conto che i ladri le avevano svaligiato casa. Con una Foto su Instagram Giuliana De Sio ha mostrato uno degli incubi che tutti abbiamo quando siamo fuori magari per qualche giorno. Sul letto tanti oggetti, confusione, libri, scatole aperte. I ladri hanno cercato ovunque qualcosa da portare via e possiamo solo immaginare quanto sia stato orribile per lei vivere quell’incubo. Era appena tornata dalle vacanze al mare ed è stata fin troppo ironica nel commentare sui social dopo avere visto il danno, i danni: “Al rientro dal mare. Deliziosa sorpresa. casa svaligiata…”. Sembra che i ladri le abbiano ... Leggi su ultimenotizieflash

giornali_it : Giuliana De Sio torna dal mare e trova la casa svaligiata: la foto #27agosto #QuotidianiNazionali… - FQMagazineit : Giuliana De Sio torna dal mare e trova la casa svaligiata: la foto - Noovyis : (Giuliana De Sio torna dal mare e trova la casa svaligiata: la foto) Playhitmusic - - occhio_notizie : Giuliana De Sio, ladri in azione nel suo appartamento: “Sorpresa al ritorno dal mare” -