Giulia Salemi: nuovo amore dopo Monte (Di giovedì 27 agosto 2020) La bella Giulia Salemi ha trascorso la sua estate all’insegna del relax e della spensieratezza. Adesso ecco che arriva il gossip sulla sua nuova fiamma. Che Giulia abbia ritrovato l’amore? Scopriamolo insieme. Giulia Salemi dopo aver pubblicato il suo primo libro “Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato”. Ha deciso di godersi la sua estate, piena di relax e divertimento, ma anche tanto allenamento. Giulia con il suo libroArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Sono settimane allegre e spensierate quelle che sta vivendo Giulia Salemi. L’influncer e volto tv ha deciso di trascorrere le sue vacanze al mare e porta il suo milione di follower a scoprire le belle ...

Giulia Salemi fa una confessione su Francesco Monte: “Ne è valsa la pena”

Attivissima sui social e orientata verso il lavoro, Giulia Salemi ha rotto il silenzio sulle pagine del settimanale Oggi, parlando della sua vita privata, dei sogni nel cassetto e della fine della sto ...

