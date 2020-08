Giugliano, clima teso per le elezioni: incendiato scooter di un candidato (Di giovedì 27 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta notte è stata dato alle fiamme lo scooter di Giuseppe D’Alterio, candidato alle prossime elezioni amministrative nella lista Giugliano Bene Comune a sostegno del candidato sindaco Nicola Pirozzi al consiglio comunale di Giugliano, comune a nord di Napoli. Il motorino, come lui stesso fa sapere in un post Facebook pubblicato questa notte, era parcheggiato, come sempre, all’interno del cortile di un parco nel cuore del centro storico, dove D’Alterio abita da anni. Ignoti i motivi del rogo, si pensa ad un fatto doloso visto che il rogo è avvenuto alle 3 di notte e quindi a moto spenta. La polizia indaga dopo la denuncia del politico, già consigliere eletto nel 2015. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

