Giovanna Abate e Davide Basolo pubblicano la stessa frase: “La mia debolezza…” (FOTO) (Di giovedì 27 agosto 2020) Sul web si è appena scatenato un gossip che riguarda Giovanna Abate e Davide Basolo. I due hanno pubblicato la stessa frase su Instagram a distanza di pochissimo tempo. Questo dettaglio ha, immediatamente, fatto vagare con la fantasia i fan, che hanno sempre sperato nella loro coppia. Nonostante, proprio ieri, Davide abbia chiarito di non essere in contatto con l’ex tronista, il gesto compiuto poco dopo è sembrato non avvalorare le sue parole. Ad ogni modo, andiamo a vedere cosa è successo. Il post di Giovanna Abate Ieri sera, Giovanna Abate ha pubblicato un psot contenente una sua FOTO e una frase in didascalia molto interessante, due ore ... Leggi su kontrokultura

zazoomblog : Giovanna Abate: ritorno di fiamma con Davide Basolo? - #Giovanna #Abate: #ritorno #fiamma - infoitcultura : Uomini e Donne, Davide Basolo, nuove dichiarazioni su Giovanna Abate e Sammy Hassan, video - infoitcultura : Uomini e Donne: Giovanna Abate e Davide si riavvicinano? La coincidenza - infoitcultura : Uomini e Donne, Davide Basolo e Giovanna Abate si stanno riavvicinando? Il gossip - zazoomblog : Sammy Hassan torna a parlare di Giovanna Abate e di Uomini e Donne: come stanno le cose oggi (FOTO) - #Sammy… -