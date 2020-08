Gioele, trovata una prova schiacciante all’interno dell’auto (Di giovedì 27 agosto 2020) CARONIA (Messina) Gioele potrebbe aver subito un trauma cranico sbattendo la testa sul parabrezza anteriore dell’Opel Corsa, nell’impatto tra l’auto, condotta dalla madre Viviana e il furgone della ditta autostradale contro cui lei si era scontrata. Il vetro dell’autovettura risulta, infatti, lesionato nella parte lato passeggero. L’indiscrezione, che proviene da ambienti della polizia scientifica, potrebbe aprire uno squarcio nelle difficili indagini sulle cause della morte del piccolo. «Se si verifica un incidente e il bambino non è legato al seggiolino, può accadere di tutto», spiega Piero Volpi, primario ortopedico all’Humanitas di Milano. «Gli effetti del trauma che può subire un bambino di quattro anni sono tanti e dipendono da due fattori: la posizione del corpo al ... Leggi su howtodofor

Proseguono le indagini sulla morte di Viviana Parisi, dj 43enne di Venetico e mamma di Gioele, deceduto anche lui. Entrambi erano scomparsi lo scorso 3 agosto a seguito di un piccolo tamponamento avve ...Gli accertamenti tecnici non ripetibili saranno eseguiti domani pomeriggio in «casolari, allevamenti, abitazioni rurali e pertinenze ubicati in prossimità del luogo di ritrovamento del corpo e di rest ...