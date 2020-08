Gioele Mondello, il parabrezza dell’auto lesionato: ferita grave alla testa nell’incidente (Di giovedì 27 agosto 2020) Il parabrezza lesionato suggerisce l’ipotesi di una morte accidentale: Gioele Mondello potrebbe essere rimasto gravemente ferito nell’incidente stradale. Si fa sempre più strada l’ipotesi che il piccolo Gioele Mondello abbia battuto la testa in modo violento a seguito dell’incidente con la Opel Corsa guidata da sua madre Viviana Parisi. La Polizia Scientifica ha nuovamente passato … L'articolo Gioele Mondello, il parabrezza dell’auto lesionato: ferita grave alla testa nell’incidente è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

gaiatortora : Avvocato di Mondello per pietà del piccolo Gioele e della sua mamma la smetta di andare in TV a spiattellare tutti… - rtl1025 : ?? Le tracce individuate vicino all'autostrada sarebbero di #Gioele Mondello, scomparso con la madre Viviana il 3 ag… - fanpage : Il piccolo #Gioele è morto - GigiPadovani : «Gioele ferito gravemente dopo l’incidente». Ora c’è la prova: il parabrezza era lesionato - infoitinterno : Viviana Parisi e l’ipotesi di Gioele Mondello morto nell’incidente -

Proseguono le indagini sulla morte di Viviana Parisi, dj 43enne di Venetico e mamma di Gioele, deceduto anche lui. Entrambi erano scomparsi lo scorso 3 agosto a seguito di un piccolo tamponamento avve ...Gli accertamenti tecnici non ripetibili saranno eseguiti domani pomeriggio in «casolari, allevamenti, abitazioni rurali e pertinenze ubicati in prossimità del luogo di ritrovamento del corpo e di rest ...