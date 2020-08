Gigi Hadid incanta i fan con le foto col pancione: è una Dea (Di giovedì 27 agosto 2020) Gigi Hadid ha condiviso sul suo profilo Instagram svariate foto con il pancione. Ed è subito delirio dei fan in attesa del primo figlio della modella e del cantante Zayn Malik. Dopo aver tenuto la gravidanza a lungo segreta, tanto da far insospettire il popolo di Twitter circa la veridicità della gestazione, Gigi Hadid ha … L'articolo Gigi Hadid incanta i fan con le foto col pancione: è una Dea è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

harryxguccisuit : RT @louehtommo24911: Ma voi vi rendete conto del fatto che state diventando imbarazzanti vero? Cioè esattamente di cosa avete bisogno per c… - ggenesigg : RT @SorrentiCamilla: la bimba di gigi hadid e zayn malik quando nascerà sapendo di essere la più bella del mondo: - iam_KendyJenner : @Gigi_Hadid_GDR @batteryashton grazie ancora G?? - justmorewine : immaginate essere gigi hadid e sentirsi dire ogni giorno, in un periodo dove dovrebbe essere felice e amata, che la… - batteryashton : @Gigi_Hadid_GDR @iam_KendyJenner Grazie Gi, ti voglio bene?? -

«Dentro di me sto crescendo un angelo». Così Gigi Hadid condivide su Instagram le prime foto con il pancione, in bianco e nero, scattate dal duo fotografico Luigi and Iango: e l'angelo sembra lei che, ...Gigi Hadid sarà presto mamma, e anche se finora non avevamo visto “prove” della gravidanza in corso, adesso è proprio la modella a rivelare il bellissimo pancione, all’ottavo mese, in una serie di stu ...