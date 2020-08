Gianni Sperti si trasforma: da Uomini e donne a sexy contadino (Di giovedì 27 agosto 2020) Gianni Sperti passeggia in mezzo alle pecore, poi munge una mucca in Sardegna e pubblica la foto sui social. ”Amo il contatto con la natura”. Una svolta naturalista per lo storico opinionista di Uomini e donne… Gianni Sperti ama sempre andare controcorrente, si sa. E questa volta, dopo essersi tinto i capelli di biondo platino, l’irriverente opinionista di Uomini e donne ha scelto di trascorrere le sue vacanzeArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

