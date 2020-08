Gianni Morandi, preoccupazione per l’esito del tampone: “Speriamo bene” (Di giovedì 27 agosto 2020) Gianni Morandi amatissimo da generazioni di fan ha fatto davvero preoccupare tutti dopo il suo ultimo scatto in cui ammette di aver fatto il tampone. (fonte Instagram @Morandi official)Il cantante è protagonista di uno scatto social che ha davvero fatto preoccupare tutti i suoi fan, tantissimi sono stati infatti i messaggi da parte dei follower che sono impazienti di scoprire l’esito del tampone. Morandi infatti ha ammesso di essersi sottoposto al tampone per il Coronavirus in modo preventivo, prima di ricominciare a lavorare. Ecco la prova. Gianni Morandi si sottopone al tampone per il Covid e i fan si preoccupano (Fonte foto: Getty Images)Gianni Morandi ... Leggi su chenews

Raiofficialnews : Quattro squadre con quattro capitani: Gianni Morandi, Raoul Bova, Salmo, @AmorosoOF. #LaPartitaDelCuore – Edizione… - passettoancona : MarcheTourism: RT @raffaelevitali: Gianni @morandi_g Morandi incantato da Moresco: 'Proprio una bella scoperta'. Mi… - alpinoalmare : @nondirmelo @Toni_ct_1 ..uno su mille ce la fa ??..(cit. Gianni Morandi) - MarcheTourism : RT @raffaelevitali: Gianni @morandi_g Morandi incantato da Moresco: 'Proprio una bella scoperta'. Migliaia di 'mi piace' per la foto sui so… - xxbadbIood : Quello dietro mi sembrava Gianni Morandi -