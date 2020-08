Giallo di Caronia, gli amici della famiglia Mondello: “Viviana alternava momenti di agitazione e di tranquillità. Trovava conforto nella Bibbia” (Di giovedì 27 agosto 2020) Caronia, amici di Viviana: “alternava momenti di agitazione e serenità” Mentre si attendono i risultati completi dell’autopsia sul piccolo Gioele, il bambino di 4 anni scomparso lunedì 3 agosto insieme alla madre Viviana Parisi a Caronia, continuano ad arrivare testimonianze di amici e familiari della dj di origini torinesi, trovata morta ai piedi di un traliccio dell’autostrada Messina-Palermo. “Viviana aveva dei momenti di agitazione e dei momenti di serenità: non era semplice capire di cosa avesse bisogno o fino a che punto”, ha dichiarato a Il Fatto Quotidiano Emanuele Bonfiglio, amico e datore di lavoro di Daniele ... Leggi su tpi

StefaniaFalone : RT @SkyTG24: Giallo Caronia, disboscata area per cercare altri resti di Gioele - SkyTG24 : Giallo Caronia, disboscata area per cercare altri resti di Gioele - tg2rai : Il giallo di #Caronia, nuovi sopralluoghi nella zona in cui sono stati trovati i corpi di Viviana e del figlio Gioe… - MDiretta : Giallo di Caronia, si cercano altri resti di Gioele: i Vigili del Fuoco disboscano l'area del ritrovamento -… - piobulgaro : ? ULTIMO MINUTO - SVOLTA NEL GIALLO DI CARONIA: effettuati gli esami sull'auto di Viviana Parisi ed è stato chiarit… -