Ghali e Goelier? La Codacons | “Concerti mai autorizzati dalla Regione Campania”

I concerti di Ghali e Geolier? Mai stati autorizzati dalla Regione Campania. A sostenerlo è la Codacons di Benevento che dà notizia di una lettera pervenuta all'associazione dalla direzione Politiche Culturali della Regione. Di seguito, la nota stampa Codacons "I componenti esterni al Comune del Tavolo Tecnico per l'ordine e la sicurezza con l'annullamento dei concerti di Ghali e Geolier hanno aiutato il Sindaco a risolvere un conflitto di identità, oltre ad evitare inutili rischi ai giovani beneventani e per la ragolarità dell'anno scolastico che si spera inizi il 14 settembre. Non si capisce infatti se Mastella sia quello che chiama 6 o 7 volte il ...

Una gatta da pelare per il direttore artistico Renato Giordano lo stop imposto per motivi di sicurezza ai due eventi con Ghali e Geolier. Innanzitutto i cachet. I due avevano cachet importanti, soprat ...

Con oltre 380 milioni di ascolti, “ROCKSTAR” di DaBaby (featuring Roddy Ricch) è la canzone più streammata dell’estate 2020. In Italia, “Mediterranea” di Irama conquista il primo posto. Le canzoni est ...

