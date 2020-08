Getta il cane dal terzo piano, anziano rischia il linciaggio (Di giovedì 27 agosto 2020) I testimoni lo avrebbero visto Gettare il cane dal terzo piano, e per questo hanno tentato di linciarlo. Un attore in pensione di 84 anni è stato denunciato dai carabinieri di Pinerolo. Drammatico episodio, quello verificatosi a Pinerolo (Torino) nella giornata di ieri – la giornata mondiale del cane. Kiki, una cagnolina di razza Breton … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

LaStampa : Getta il cane dal terzo piano, i passanti cercano di linciarlo - prefettogelati : @ultimenotizie anziano getta il proprio cane dalla finestra al terzo piano-bene la denuncia; forse la disperazione… - serenel14278447 : Getta il cane dal terzo piano, i passanti cercano di linciarlo - chiccobello7 : Getta il cane dal terzo piano, i passanti cercano di linciarlo - annina_a4 : @LucaBilla ?????? povero cane! Mi sentirei come Balotelli che getta la maglia ??????? -

Ultime Notizie dalla rete : Getta cane

La Stampa

Un attore in pensione di 84 anni denunciato dai carabinieri per aver ucciso l’animale. Ma lui nega: “E’ caduto da una ringhiera rotta” TORINO. «Stavo aspettando l’autobus alla fermata Gtt di piazza XV ...In provincia di Rovigo un cane di grossa taglia è morto in braccio al suo padrone, dopo che quest'ultimo lo aveva spinto a fare il bagno in mare. Rosolina Mare: uomo costringe il suo cane a fare il ba ...