Gesesa, filtri otturati: sarà brevemente sospesa l’erogazione idrica in zona Santa Colomba (Di giovedì 27 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoGesesa comunica che a causa di otturazione dei filtri del distretto Santa Colomba, “saremo costretti a sospendere l’erogazione idrica per circa dalle ore 14.00 alle ore 14.30 per eseguire l’intervento risolutivo”. Le zone interessate: via Santa Colomba, contrada Santa Colomba, via Luigi Sturzo, via Rivellini, via Cosentini, via Cocchia, via Cavour, via Casselli, via Carlo Pisacane, via Bonazzi, via Vitelli, via Gioberti, via Maria Pacifico, Via G. Marone e relative traverse. L'articolo Gesesa, filtri otturati: sarà brevemente sospesa l’erogazione idrica in ... Leggi su anteprima24

