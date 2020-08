Germania, stretta sulle misure anti-Covid: multe per chi viola l’obbligo di mascherina, niente grandi eventi fino a fine anno (Di giovedì 27 agosto 2020) Stadi vuoti sicuramente fino alla fine di ottobre, niente grandi eventi come feste popolari e concerti per tutto il 2020 e multe per chi viola l’obbligo di indossare la mascherina. Sono i principali provvedimenti frutto della nuova intesa tra il governo tedesco e i Länder per una stretta sulle misura di contrasto alla pandemia dal coronavirus, alla luce dell’aumento dei contagi. La cancelliera Angela Merkel ha parlato ai primi ministri dei 16 governi regionali oggi in videoconferenza, alla ricerca di un faticoso accordo per trovare una linea comune nella lotta al Covid. Alla fine è rimasto un punto controverso: i divieti per quanto riguarda le feste private. ... Leggi su ilfattoquotidiano

