Genoa, primo giorno di Maran al centro sportivo (Di giovedì 27 agosto 2020) Inizia oggi la nuova avventura di Rolando Maran sulla panchina del Genoa. Dopo l’ufficialità di ieri pomeriggio, il neo tecnico è pronto a guidare il Grifone. Il tecnico questa mattina – come riportato via social dal Genoa stesso – è arrivato a Villa Rostan. Per lui primo giro da nuovo allenatore rossoblu nella sua nuova casa. Poi, dopo l’esito dei tamponi, al via il primo vero allenamento. Mister #Maran è arrivato a Villa Rostan. pic.twitter.com/vtUzUOOvxI — Genoa CFC (@GenoaCFC) August 27, 2020 Foto. twitter Genoa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

