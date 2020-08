Gatto rimane incastrato nel motore di un’auto: il salvataggio dei Vigili del fuoco – FOTO (Di giovedì 27 agosto 2020) Un’ora di lavoro: tanto è servito ai Vigili del fuoco per salvare un gattino che era rimasto incastrato nel vano motore di un’automobile. Il veicolo era parcheggiato in una stazione di servizio sulla strada statale 11, all’altezza di Settimo Milanese (Milano). Le operazioni sono state lunghe e delicate, tre Vigili del fuoco hanno provato a recuperare l’animale e a farlo uscire senza ferirlo: il gattino era molto piccolo, presumibilmente di poche settimane, ed è stato trovato in ottime condizioni. Nessun danno nemmeno al motore dell’auto. L'articolo Gatto rimane incastrato nel motore di un’auto: il salvataggio dei ... Leggi su ilfattoquotidiano

ElisabettaPolet : RT @brividuis: @amici_da -adesso sono mesi che se esce rimane solo in giardino (molto spazioso), quindi se un gatto è accudito bene non è v… - brividuis : @amici_da -adesso sono mesi che se esce rimane solo in giardino (molto spazioso), quindi se un gatto è accudito ben… - fatina909 : RT @Redlotus70: @fatina909 Troppo forti tutti e due! ?? Il cane giocherellone che fa di tutto per smuovere il gatto snob, ma niente, lui ri… - Andre_Costa95 : RT @fralittera: ?? LIVE #Conte 'Piero, mi senti ? Come sta andando ?! Fai il disinvolto' 'Ciao mamma, si tutto bene. Si si il gatto sta b… - Redlotus70 : @fatina909 Troppo forti tutti e due! ?? Il cane giocherellone che fa di tutto per smuovere il gatto snob, ma niente… -

Ultime Notizie dalla rete : Gatto rimane Not Found Not Found HTTP Error 404. The requested resource is not found.