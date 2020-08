Gareth Barry dice addio al calcio: è il recordman di presenze in Premier League (Di giovedì 27 agosto 2020) Gareth Barry si è ritirato dal calcio giocato: l’ex centrocampista detiene il record di presenze in Premier League Gareth Barry ha ufficializzato il suo addio al calcio giocato. L’ex centrocampista si è ritirato all’età di 39 anni dopo una gloriosa carriera tra Manchester City, Everton e West Bromwich Albion. Barry detiene il record di presenze in Premier League: sono 653, che gli hanno permesso di superare Ryan Giggs, leggenda del Manchester United. Leggi su calcionews24.com Leggi su calcionews24

