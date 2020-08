Garantisti e manettari. Storace smaschera il doppio gioco dei renziani (Di giovedì 27 agosto 2020) Garantisti per sé e manettari per gli altri. Il doppio gioco dei renziani è fin troppo chiaro a Francesco Storace, vicedirettore de Il Tempo che, sul sito 7Colli, attacca il senatore Davide Faraone per aver minacciato di denunciare il governatore siciliano Nello Musumeci. Al centro la politica sui migranti che il presidente della Regione Sicilia sta attuando in difesa del popolo italiano e della sua sicurezza. "Il partitello di Renzi, per bocca del suo capogruppo al Senato, dimostra di fregarsene degli italiani che guardano con preoccupazione agli sbarchi che quotidianamente vedono l'invasione della Sicilia - scrive Francesco Storace su 7Colli - Sono gli stessi che magari approveranno il nuovo lockdown alla Conte, magari fingendo ... Leggi su iltempo

