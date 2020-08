Furto nell’ex azienda Emi di Caronno: asportato il rame (Di giovedì 27 agosto 2020) Ancora una volta gli “Eco-volontari… non a caso” hanno dato il buon esempio rimuovendo molti rifiuti abusivi: hanno ripulito l’area antistante la vecchia Emi, dal lato della via Bergamo, dove hanno trovato molta spazzatura gettata dai camionisti che sostano in questo punto. Grazie a questa operazione, hanno scoperto che i cancelli della ditta sono stati … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Furto nell’ex azienda Emi di Caronno: asportato il rame proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

