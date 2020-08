Furti, ritrovamenti, dispute: le peripezie dell’arte italiana (Di giovedì 27 agosto 2020) Dal capolavoro di Caravaggio a quello di Bellini, rubati e mai ritrovati, fino a statue antiche e gioielli. C'è un business illegale miliardario intorno al nostro patrimonio. E spesso, pur individuate e rivendicate legittimamente, le opere non tornano a casa. Con alcune, felici eccezioni. Ci sono opere che passano la loro esistenza sulle pareti di un museo o di una chiesa e ce ne sono altre che intrecciano la loro storia a quella di ladri, rapine, controversie e indagini. Alcune sopravvivono per decenni all'ombra di collezioni private, altre riemergono inaspettatamente. Proprio come la testa in marmo di Settimio Severo, dal valore stimato di 600 mila dollari, che venne trafugata nel 1985 all'Antiquarium dell'Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere, poco distante da Caserta. «L'abbiamo finalmente recuperata poche settimane fa dopo 34 anni di buio» racconta il ... Leggi su panorama

