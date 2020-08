Frasi del buongiorno – venerdì – 29 agosto (Di venerdì 28 agosto 2020) Frasi del buongiorno. Il mese di agosto volge al termine e l’ultimo weekend si avvicina. Si inizia di nuovo a respirare aria di routine e dunque ritorno al lavoro. Però se avete preso la buona abitudine di inviare una frase del buongiorno….dovete mantenerla. Oramai i vostri amici si sono affezionati e voi non dovete deluderli. Qui la raccolta è sempre aggiornata per darti la scelta giusta ma anche la possibilità di trovare quella maggiormente corrispondente al tuo stato d’animo. Rincuora sempre riceve un messaggio per iniziare bene la giornata. È un incoraggiamento a non arrendersi anche se dovessero presentarsi delle difficoltà. Ci ricorda chi, anche essendo lontano, può farci sentire la sua presenza. Frasi del buongiorno ... Leggi su giornal

SandraPutzolu : RT @CiaoKarol: Il Santo del giorno 28 Agosto Beato Alfonso Maria dello Spirito Santo. Vita e Frasi: Oggi ricordiamo Beato Alfonso Maria del… - DGVRL_ : RT @Aledoesthings: le frasi proposte da mio fratello per un post instagram: 'cresciuto con pippo e topolino, ora pippo ma sul tavolino' '… - saveabrokensoul : RT @Aledoesthings: le frasi proposte da mio fratello per un post instagram: 'cresciuto con pippo e topolino, ora pippo ma sul tavolino' '… - OrnellaFelici : Il Santo del giorno 28 Agosto Beato Alfonso Maria dello Spirito Santo. Vita e Frasi: Oggi ricordiamo Beato Alfonso… - GramsciAG : RT @walterbielli: #Salvini dice ogni giorno le solite frasi come quando sei vecchio e racconti del militare -

Ultime Notizie dalla rete : Frasi del Giornata mondiale del cane 2020: frasi e aforismi - Style Style La storia di Gaetano: "Il virus purtroppo esiste, stavo per morire e ho trascorso 5 mesi in ospedale"

Ha trascorso 5 mesi in ospedale a causa del coronavirus, dal 28 febbraio al 5 agosto. Il lockdown non l’ha vissuto. O, meglio, era "addormentato", perché intubato e in coma farmacologico, nel reparto ...

Mosca prepara un’unità di polizia per aiutare la Bielorussia. Putin: “Lukashenko ascolti la gente che protesta”

Il Cremlino offre il suo sostegno al “babbo” della Bielorussia Alexander Lukashenko, travolto dalle proteste di piazza dopo le elezioni del 9 agosto che lo hanno riconfermato alla guida del Paese per ...

Ha trascorso 5 mesi in ospedale a causa del coronavirus, dal 28 febbraio al 5 agosto. Il lockdown non l’ha vissuto. O, meglio, era "addormentato", perché intubato e in coma farmacologico, nel reparto ...Il Cremlino offre il suo sostegno al “babbo” della Bielorussia Alexander Lukashenko, travolto dalle proteste di piazza dopo le elezioni del 9 agosto che lo hanno riconfermato alla guida del Paese per ...