Francia: Pogba positivo al Coronavirus, niente Nazionale (Di giovedì 27 agosto 2020) ANSA-AFP, - ROMA, 27 AGO - Il centrocampista francese del Manchester United Paul Pogba è risultato positivo al Coronavirus e non è stato convocato dal ct della Francia, Didier Deschamps per le sfide ... Leggi su corrieredellosport

DiMarzio : #Francia, #Pogba positivo al #Coronavirus L'annuncio del ct #Deschamps - marcoconterio : ?? ???? #Pogba positivo al #COVID19 e fuori dai convocati della #Francia. Prima chiamata per #Camavinga e #Aouar. Sorp… - tvdellosport : ?? BREAKING NEWS ?? #Pogba positivo al #Covid19 ?? Il centrocampista è stato escluso dalla lista dei convocati del… - FernandoG06 : RT @DiMarzio: #Francia, #Pogba positivo al #Coronavirus L'annuncio del ct #Deschamps - PulitiElena : RT @CalcioFinanza: Paul #Pogba è risultato positivo al #Coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Francia Pogba

Anche il centrocampista del Manchester United, in isolamento, è stato colpito dal covid-19. Convocati nella Francia Camavinga, Nzonzi e Rabiot. Anche Paul Pogba è stato colpito dal coronavirus, lo rip ...Pogba è risultato positivo al tampone per il coronavirus. Il centrocampista era stato convocato in Nazionale. Poi il test ha evidenziato il contagio. Paul Pogba positivo al coronavirus. Arriva del rit ...