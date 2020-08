Francia, migliora fiducia imprese manifatturiere in agosto (Di giovedì 27 agosto 2020) (Teleborsa) – migliora la fiducia delle imprese manifatturiere francesi nel mese di agosto. Il relativo indice, calcolato dall’Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), è salito a 93 punti dagli 82 del mese precedente, e risulta superiore alle attese degli analisti che avevano previsto un incremento fino a 85 punti. L’indice complessivo del clima degli affari è risalito a 91 da 84 punti. Fra gli altri settori, il sentiment nei servizi sale a 94 da 88 punti. Il clima nel commercio al dettaglio si porta a 93 da 88 punti, mentre i giudizi sulla situazione occupazionale risalgono a 88 da 76 punti. (Foto: © Tomas Griger / 123RF) Leggi su quifinanza

