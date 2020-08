Francesca Pascale arriva a Roma Nord. Berlusconi le ha regalato un appartamento (Di giovedì 27 agosto 2020) Francesca Pascale è arrivata a Roma Nord, diventando a tutti gli effetti cittadina della capitale. Alla vigilia della scorsa estate infatti Silvio Berlusconi - con cui da qualche mese si è rotto il fidanzamento - le ha donato un delizioso pied-a-terre in una zona di Roma Nord dove difficilmente rischia di essere perseguitata dai flash dei fotografi. L'appartamentino di due vani più garage apparteneva da alcuni anni da una delle società del Cavaliere, la Immobiliare Dueville che per altro continua a detenere altri appartamenti a Roma Nord vicino alla Cassia e anche in zona più centrale (vicino a Ponte Sisto) dove un paio di anni fa ha rilevato dall'ex parlamentare azzurro Massimo Maria ... Leggi su iltempo

