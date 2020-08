Francesca Michielin: «Così prendo la patente verso la maturità» (Di giovedì 27 agosto 2020) Reduce da una vacanza «hardcore» in Sicilia che l’ha portata a percorrere 15mila passi al giorno, dalla Riserva dello Zingaro alla Valle dei Templi, Francesca Michielin è pronta a riprendere il suo live Spazi Sonori lì dove si era interrotto. La prossima tappa è giovedì 27 agosto sul palco di Cuori Impavidi powered by Flowe, la rassegna organizzata da Mi AMI Festival e Circolo Magnolia che, con i suoi speciali concerti sull’acqua, ha accompagnato la prima estate milanese post Covid nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e del distanziamento sociale. Lo show, che prevede un set e un arrangiamento studiati appositamente per questo live, rappresenta per Michielin l’urgenza di riprendere il contatto con il pubblico e di continuare a far vivere la musica in questo momento così complicato per il settore artistico. Leggi su vanityfair

