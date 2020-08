FOTO - Younes carico negli allenamenti in ritiro: "Andiamo!" (Di giovedì 27 agosto 2020) "Andiamo!". E' carico sui social Amin Younes, probabilmente uno dei calciatori in uscita in casa Napoli, impegnato in questi giorni come tutti nel ritiro di Castel di Sangro. Leggi su tuttonapoli

"Andiamo!". E' carico sui social Amin Younes, probabilmente uno dei calciatori in uscita in casa Napoli, impegnato in questi giorni come tutti nel ritiro di Castel di Sangro. L'esterno tedesco ha post ...

"Andiamo! #AY34 #Abruzzo20 @sscnapoli" scrive su Twitter l'esterno del Napoli Amin Younes pubblicando la seguente foto scattatagli durante l'allenamento a Castel di Sangro.

"Andiamo!". E' carico sui social Amin Younes, probabilmente uno dei calciatori in uscita in casa Napoli, impegnato in questi giorni come tutti nel ritiro di Castel di Sangro. L'esterno tedesco ha post ..."Andiamo! #AY34 #Abruzzo20 @sscnapoli" scrive su Twitter l'esterno del Napoli Amin Younes pubblicando la seguente foto scattatagli durante l'allenamento a Castel di Sangro.