Forze russe per difendere Lukashenko (Di giovedì 27 agosto 2020) La Russia ha costituito, su richiesta del presidente bielorusso Alexander Lukashenko, “unità di riserva delle Forze di sicurezza” pronte a intervenire. Lo ha detto Vladimir Putin nel corso di un’intervista in tv, precisando che “le Forze russe non verranno impiegate fino a che elementi estremisti della Bielorussia non oltrepasseranno i limiti, non cominceranno atti di violenza”.Nella “intervista a tutto campo” all’anchor Sergei Brilev che è stata trasmessa dai due canali della televisione di Stato, Rossiya 24 e Vesti, Vladimir Putin dà notizia della richiesta che gli è pervenuta dal leader bielorusso, aggiunge che Lukashenko gli ha promesso di non utilizzare queste Forze russe a meno che la ... Leggi su huffingtonpost

SicilianoSum : RT @Ric746: Un nuovo attentato con IED contro veicoli delle forze armate russe ad #Idlib lungo autostrada M4 - lucma66 : RT @Ric746: Un nuovo attentato con IED contro veicoli delle forze armate russe ad #Idlib lungo autostrada M4 - Ric746 : Un nuovo attentato con IED contro veicoli delle forze armate russe ad #Idlib lungo autostrada M4 - ClippitIG : 4. ADS È un fucile d’assalto progettato per essere usato sott’acqua. Viene utilizzato dalle forze speciali russe e… - lucagrandicelli : Yulia Navalnaya, moglie del leader dell'opposizione russa #Navalny, è attualmente nell’ospedale di Omsk ma le viene… -

Ultime Notizie dalla rete : Forze russe Forze russe per difendere Lukashenko L'HuffPost Bielorussia, Putin: "Formate unità di sicurezza russe su richiesta di Lukashenko"

La Russia ha costituito, su richiesta del presidente bielorusso Alexander Lukashenko, "unità di riserva delle forze di sicurezza" pronte a intervenire. Lo ha detto Vladimir Putin nel corso di ...

Speciale difesa: Siria, quattro militari statunitensi feriti dopo un “incidente” con un veicolo russo

New York, 27 ago 13:15 - (Agenzia Nova) - Quattro militari statunitensi sono rimasti lievemente feriti a seguito di uno scontro con un veicolo militare russo nel nord-est della Siria. Lo riporta il si ...

La Russia ha costituito, su richiesta del presidente bielorusso Alexander Lukashenko, "unità di riserva delle forze di sicurezza" pronte a intervenire. Lo ha detto Vladimir Putin nel corso di ...New York, 27 ago 13:15 - (Agenzia Nova) - Quattro militari statunitensi sono rimasti lievemente feriti a seguito di uno scontro con un veicolo militare russo nel nord-est della Siria. Lo riporta il si ...