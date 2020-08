Fortnite Stagione 4: Guida alle Sfide della Settimana 1 (Di giovedì 27 agosto 2020) La Stagione 4 di Fortnite Capitolo 2 è finalmente iniziata. Senza indugiare abbiamo preparato per voi le Guide a tutte le Sfide principali della prima Settimana, le quali vi faranno guadagnare un bel pò di punti esperienza utili per livellare nel Pass Battaglia. Guida alle Sfide della Settimana 1 di Fortnite Capitolo 2 Raccogli anelli fluttuanti a Brughiere Brumose La prima Sfida vi richiede di raccogliere gli anelli fluttuanti a Brughiere Brumose, quindi scendete sui vari edifici per raccoglierli, potete farlo in qualsiasi modalità. Elimina i robot di Stark nei punti di atterraggio della pattuglia Quinjet Questa Sfida non può essere fatta ... Leggi su gamerbrain

Marco06649565 : Onestamente perché continuo a giocare a fortnite? La nuova stagione fa abbastanza cagare - webshakeit : Fortnite Stagione 4 su iPhone e iPad: COME SI AGGIORNA? - infoitscienza : Fortnite Stagione 4 Capitolo 2 ufficiale: addio all'iPhone, iPad e Mac - infoitscienza : Fortnite Stagione 4: novità, mappa, Pass Battaglia e contenuti - infoitscienza : La Stagione 4 di Fortnite non arriverà su iOS e Mac: è ufficiale -