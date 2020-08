Fortnite patch 14.00: ecco le novità della stagione 4 (Di giovedì 27 agosto 2020) Arriva stagione 4 con la patch 14.00 di Fortnite. Scopriamo tutte le novità dell’aggiornamento che introduce i supereroi Marvel nel gioco Oggi è uscito il nuovo aggiornamento di Fortnite. Si tratta della stagione 4, introdotta con la patch 14.00, che trasforma il mondo di Fortnite nel campo di battaglia di una guerra titanica. Infatti come in ogni nuova stagione un tema caratterizzerà i prossimi mesi del gioco di Epic Games. Questa volta il tema è dedicato alla Marvel e al suo immenso cast di supereroi e villain indimenticabili. La “Guerra per il Nexus” ha inizio, siete pronti a prenderne parte? Una terribile minaccia incombe Potete trovare il trailer introduttivo qui sotto. Thor, giunto ... Leggi su tuttotek

