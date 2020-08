Fortnite invaso da supereroi e villain Marvel in trailer e dettagli di Nexus War (Di giovedì 27 agosto 2020) La scorsa settimana l'account ufficiale di Fortnite aveva anticipato che Thor, un personaggio dell'universo Marvel, sarebbe entrato nel battle royale. La scorsa notte, il trailer ufficiale della Stagione 4 del Capitolo 2, intitolata Nexus War, ha confermato più personaggi Marvel nel gioco di Epic Games.La nuova stagione introduce sia i supereroi che i cattivi dell'universo Marvel, come mostrato nel trailer più in basso. Vediamo Iron Man, She-Hulk, Wolverine e altri ancora. Il video mostra questi personaggi tutti teletrasportati dal loro mondo in quello di Fortnite.Oltre ai personaggi, la mappa ha visto alcune modifiche, con nuove location basate sull'universo Marvel come Doom's Domain e Sentinel Graveyard. ... Leggi su eurogamer

